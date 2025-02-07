Россельхознадзор выявил грубые нарушения в десятках магазинов сети "Светофор"

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Сотрудники Россельхознадзора в январе 2025 года провели проверку ветеринарного контроля в магазинах сети "Светофор" и выявили многочисленные грубые нарушения, говорится на сайте ведомства.
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