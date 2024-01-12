Бывший советник американской части президентской комиссии России и США по развитию двустороннего сотрудничества Джеймс Карден считает, что украинский кризис может быть решен путем декларации нейтралитета Киева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии