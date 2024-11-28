Ямальских медработников обеспечили планшетами

Закуплен 431 планшет для больниц и станций скорой помощи муниципалитетов округа. «Терапевты и педиатры смогут заполнить медкарту прямо на вызове, не делая записи вручную, выписать электронный рецепт, что значительно экономит время.
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