Житель Каменского района предстанет перед судом за пьяное вождение и уклонение от надзора

Прокурор Каменского района Тульской области утвердил обвинительное заключение против 43-летнего местного жителя, обвиняемого в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения и уклонении от административного надзора.
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