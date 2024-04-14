«Отцы и дети» в Театре Наций

На Основной сцене Театра Наций состоится премьера спектакля по роману Ивана Тургенева «Отцы и дети»Пресс-служба Театра Наций В спектакле помимо классического текста Ивана Тургенева используются фрагменты интервью советских рок-музыкантов и отсылки к культовым фильмам конца 1980-хчитайте на monocle.