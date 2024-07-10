Татьяна Швец, коллекционер: «Сохранение памяти Марии Башкирцевой стало нашим семейным делом»

В Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына до 29 сентября проходит выставка «Искусство возвышает душу…», приуроченная к 165-летию со дня рождения Марии Башкирцевой — загадочной, культовой фигуры второй половины XIX века.
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