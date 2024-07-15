Россиянам пообещали 40-градусную жару

В ближайшие дни температура воздуха на юге России поднимется до 42 градусов Цельсия. Жаркую погоду жителям нескольких регионов страны пообещал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, пишет ТАСС.
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