Кучеров в компании Гретцки и Мессье! Русский гений сделал ассистентскй хет-трик и вернул «Тампу» в серию

Для «Молний» все стало повеселее.Когда-то «Тампу» должно было прорвать. Ну не может команда, где играют Никита Кучеров, Джейк Гюнцель и Брейден Пойнт так часто испытывать проблемы с результативностью, несмотря на все геройства Сергея Бобровского.