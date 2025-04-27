Кучеров в компании Гретцки и Мессье! Русский гений сделал ассистентскй хет-трик и вернул «Тампу» в серию

Для «Молний» все стало повеселее.Когда-то «Тампу» должно было прорвать. Ну не может команда, где играют Никита Кучеров, Джейк Гюнцель и Брейден Пойнт так часто испытывать проблемы с результативностью, несмотря на все геройства Сергея Бобровского.
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