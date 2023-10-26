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Путин рассказал, когда ждать запуск первого сегмента Российской орбитальной станции

Путин рассказал, когда ждать запуск первого сегмента Российской орбитальной станции

Первый модуль Российской орбитальной станции (РОС) будет выведен на орбиту в 2027 году. Об этом в четверг, 27 октября на совещании в ракетно-космической корпорации «Энергия» в подмосковном Королёве сообщил президент РФ Владимир Путин.

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