❗️⚡️Официальное сообщение МИД России по ситуации в Сирии. "Башар Асад после переговоров с оппозицией дал указание о мирной передаче власти и покинул Сирию.
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❗️⚡️Официальное сообщение МИД России по ситуации в Сирии. "Башар Асад после переговоров с оппозицией дал указание о мирной передаче власти и покинул Сирию.