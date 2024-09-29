В деле экс-замминистра обороны Иванова появились дорогой Cadillac и ретроавто

В материалах дела бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова, обвиняемого во взяточничестве, появилось упоминание о двух автомобилях, которые ранее там не фигурировали: это Cadillac и раритетное ретро-авто, уточняет РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии