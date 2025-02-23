С 1 марта в России запретят продажу просроченных лекарств

В России с 1 марта вступает в силу закон, запрещающий продажу просроченных лекарств и препаратов, гражданский оборот которых прекращен, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
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