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Самсонова впервые вышла в полуфинал на турнире WTA 1000, за день проведя на корте почти 5 часов

Людмила Самсонова впервые вышла в полуфинал на турнире WTA 1000. В пятницу она победила в четвертьфинале Белинду Бенчич (6:4, 6:4) и повела в личных встречах 4:1.

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