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Съездил в отпуск, ошалело смотрел на окружающих, для которых войны нет

Съездил в отпуск, ошалело смотрел на окружающих, для которых войны нет

Ставил окна, ремонтировал холодильники. Воспитывал детей и жену. Дружил, рыбачил, выпивал. Поддержал СВО, закинул по гумке десять тысяч, в БАРС не пошёл, ведь армия справится.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Эти гондон укрофашисты зашли в Курскую область, вывезли россиян к себе в хохлянлию если бы не случился февраль 2022 то 2025,хорошо вооруженная армия хохлов без проблем сначала вырезала бы весь Донбасс [с молчаливого согласия всего цивилизованнлго Запада], а потом без проблем пошла дальше в Россию в Курск, Воронеж, Ростов, уже вместе с войсками НАТО. Ты этого хочешь ублюдок?
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15 час.
Александр Ляшенко
А тебе не приходило в голову,что это ответ на провокацию НАТО,США,Англии и укрожопых соседей?Обрати внимание наих экипировку и объясни, почему Россия  снова с фашизмом борется, хотя по твоей слюнявой ремарке, ясно. что сам либо бандеровец. либо фашист.И что характерно, такие ремарки появились сейчас, когда укрожопая падаль в агонии, пощады просит, а вот года два-полтора назад, тон у тебя был хабалистее. Абромович тебя за Мариуполь. смартфоном наградил, ну что ж, и так бывает.
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14 час.
Александр Ляшенко
Конечно, он же в их рядах, только сейчас раны зализывает. повезло засранцу, а жаль.
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14 час.

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