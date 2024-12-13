Эти гондон укрофашисты зашли в Курскую область, вывезли россиян к себе в хохлянлию если бы не случился февраль 2022 то 2025,хорошо вооруженная армия хохлов без проблем сначала вырезала бы весь Донбасс [с молчаливого согласия всего цивилизованнлго Запада], а потом без проблем пошла дальше в Россию в Курск, Воронеж, Ростов, уже вместе с войсками НАТО. Ты этого хочешь ублюдок?

Александр Ляшенко

А тебе не приходило в голову,что это ответ на провокацию НАТО,США,Англии и укрожопых соседей?Обрати внимание наих экипировку и объясни, почему Россия снова с фашизмом борется, хотя по твоей слюнявой ремарке, ясно. что сам либо бандеровец. либо фашист.И что характерно, такие ремарки появились сейчас, когда укрожопая падаль в агонии, пощады просит, а вот года два-полтора назад, тон у тебя был хабалистее. Абромович тебя за Мариуполь. смартфоном наградил, ну что ж, и так бывает.