Президент Зурабишвили: никто из западных партнеров Грузии не просит ее открыть второй фронт против России

Никто из западных партнеров Тбилиси не просит открыть второй фронт против Российской Федерации. С соответствующим заявлением выступила грузинский президент Саломе Зурабишвили, говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале ТАСС.
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