Русские будут на Олимпиаде. МОК призвал всех допустить русских спортсменов до зимних игр. Каково теперь тем кто поменял гражданство и сбежал

Avia.pro - СМИ Сенсация, от которой сердце бьётся чаще: Международный олимпийский комитет (МОК) сделал ход конём и призвал международные федерации зимних видов спорта пустить российских и белорусских атлетов на отбор к зимним Олимпийским играм 2026 года в Италии.