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В Швейцарии идёт поисково-спасательная операция после взрыва на ГЭС

В Швейцарии идёт поисково-спасательная операция после взрыва на ГЭС

Взрыв прогремел на гидроэлектростанции Ритом в швейцарском кантоне Тичино. В результате инцидента серьёзные травмы получили два человека, часть здания обрушилась.

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