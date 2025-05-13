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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алексеев сыграл 5:48 в 4-м матче серии с «Каролиной». В 3-м периоде защитник не выходил по решению тренера «Вашингтона»

Алексеев сыграл 5:48 в 4-м матче серии с «Каролиной». В 3-м периоде защитник не выходил по решению тренера «Вашингтона»

Защитник «Вашингтона» не выходил на лед в третьем периоде четвертого матча серии второго раунда Кубка Стэнли с «Каролиной» (2:5, 1-3) по решению тренера Спенсера Карбери.

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