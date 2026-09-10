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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ларионов об 1:3 от «Спартака»: «Простые голы решили исход матча, сегодня это тренд хоккея. Нам этого не хватило»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал поражение в матче со « Спартаком » со счетом 1:3. – Интересный, непростой матч, «Спартак» показал терпение.

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