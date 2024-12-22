Уходящий год был сложным, тем не менее, пройдя через огонь и воду, даже сквозь ещё не рассеявшийся дым боёв можно увидеть, каких успехов достигла наша держава в деле искоренения неонацистского киевского режима и его пособников.
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