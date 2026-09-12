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Царьград

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На Камчатке запретили выловить лосося с 12 сентября

На Камчатке запретили выловить лосося с 12 сентября

В Камчатском крае с 12 сентября введен запрет на вылов сетями тихоокеанских лососей и гольцов. Запрет коснулся зон: Западно-Беринговоморская, Карагинская, Петропавловско-Командорская и других.

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