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Стоунз получил травму после ускорения за Троссардом в 1-м тайме матча с «Арсеналом»

Защитник «Ман Сити» Джон Стоунз получил травму в матче с «Арсеналом». 28-летний защитник сборной Англии не смог доиграть матч 4-го раунда Кубка Англии (0:0, перерыв).

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