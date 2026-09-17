Alabama to execute Jeffrey Lee after Supreme Court intervention

Alabama is scheduled to execute Jeffrey Lee, 49, on Thursday, after the Supreme Court disallowed the use of nitrogen gas in his execution in June.
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