Бейонсе поведала поклонникам про давнюю борьбу с псориазом

Певица Бейонсе рассказала про многолетнюю борьбу с аутоиммунным заболеванием Певица Бейонсе в новом интервью откровенно рассказала о своем заболевании – много лет артистка страдает от псориаза – аутоиммунного заболевания, которое поражает кожу и волосы.
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