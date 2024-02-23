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Бейонсе поведала поклонникам про давнюю борьбу с псориазом

Бейонсе поведала поклонникам про давнюю борьбу с псориазом

Певица Бейонсе рассказала про многолетнюю борьбу с аутоиммунным заболеванием Певица Бейонсе в новом интервью откровенно рассказала о своем заболевании – много лет артистка страдает от псориаза – аутоиммунного заболевания, которое поражает кожу и волосы.

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