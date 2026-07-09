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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Поргугалец Пиньейру будет судить матч Аргентина – Швейцария в 1/4 финала ЧМ. Француз Тюрпен назначен на игру Англии с Норвегией

Португалец Жоау Педру Пиньейру назначен главным арбитром матча 1/4 финала ЧМ-2026 между сборными Аргентины и Швейцарии , который пройдет 12 июля в Канзас-Сити.

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