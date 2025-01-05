Названы самые востребованные профессии в 2025 году

В 2025 году российский рынок труда продолжит демонстрировать высокий интерес к IT-специальностям, особенно к профессиям, связанным с искусственным интеллектом (ИИ), сообщила Ольга Борисова, руководитель кадровой службы компании «РосКо – Консалтинг и аудит».
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