Названы самые востребованные профессии в 2025 году

В 2025 году российский рынок труда продолжит демонстрировать высокий интерес к IT-специальностям, особенно к профессиям, связанным с искусственным интеллектом (ИИ), сообщила Ольга Борисова, руководитель кадровой службы компании «РосКо – Консалтинг и аудит».