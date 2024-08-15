Захарова о статье WSJ про теракт на СП: Запад хочет снять с себя ответственность

Global Look Press/The Swedish Coast Guard/XinHua Запад хочет снять за себя ответственность за теракт на "Северных потоках" с помощью статьи в The Wall Street Journal, в которой анонимный источник сообщает, что ЦРУ США якобы требовало от Владимира Зеленского отменить приказ о проведении диверсии на газопроводе, однако его ослушался Валерий Залужный, заявила "Известиям" официальный представитель МИД России Мария Захарова.