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Захарова о статье WSJ про теракт на СП: Запад хочет снять с себя ответственность

Захарова о статье WSJ про теракт на СП: Запад хочет снять с себя ответственность

Global Look Press/The Swedish Coast Guard/XinHua Запад хочет снять за себя ответственность за теракт на "Северных потоках" с помощью статьи в The Wall Street Journal, в которой анонимный источник сообщает, что ЦРУ США якобы требовало от Владимира Зеленского отменить приказ о проведении диверсии на газопроводе, однако его ослушался Валерий Залужный, заявила "Известиям" официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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