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ЧП в Каспийске! Горит крупный нефтяной терминал после налета БПЛА

ЧП в Каспийске! Горит крупный нефтяной терминал после налета БПЛА

Морской терминал КТК в Каспийске атаковали беспилотники: поврежден танкер, погрузка нефти остановлена Морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Каспийске подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов во время проведения погрузочных операций.

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