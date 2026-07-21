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Inside Washington’s Quiet Bid to Break China’s Grip on Iraq

It is true that U.S. foreign policy under President Donald Trump now operates from the starting point of three core geographical spheres, dominated by a major power in each, as delineated in the ‘2025 National Security Strategy’.

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