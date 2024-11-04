"Ведомости": российским компаниям не хватает около 600 тысяч инженеров

В России наблюдается дефицит инженерных кадров, насчитывающий около 600 тысяч специалистов. Об этом на кадровой конференции Ассоциации разработчиков и производителей электроники заявила вице-президент по HR и организационному развитию производителя электроники "Аквариус" Виктория Хаба, сообщают "Ведомости".