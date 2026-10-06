Как сейчас обстоит ситуация с бензином в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 6 октября, ФедералПресс. Вице-премьер РФ Александр Новак провел рабочую встречу с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером, центральной темой которой стало топливообеспечение региона.
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