Трамп затеял perestroika

Дональд Трамп выступил тараном изжившей себя партийной системы США. Задачей его второго срока станет борьба с бюрократией и построение нового мирового порядка, основанного на военно-стратегическом превосходстве Америки и высасывании ресурсов из союзниковОЛЕГ СЕРДЕЧНИКОВ Дмитрий Новиков, заместитель руководителя департамента международных отношений, заместитель заведующего Международной лабораторией исследований мирового порядка и нового регионализма НИУ «Высшая школа экономики»читайте на monocle.