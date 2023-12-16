Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 068 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Тумаков
    Наемники не центры принятия решений. Страх нагонять на тех, кто принимает решение.Койки забиты, в "...
  • саша дмитренко
    практика  оаэ  и так  применяется))))  гастарбайтеров  часто  обманывают  с  зарплатойДесятки тысяч миг...
  • Иван Иванов
    Покрывать"Чубайс, извините...

Последний американский генерал для Киева: От него отвернулись даже бойцы ВСУ

Последний американский генерал для Киева: От него отвернулись даже бойцы ВСУ

Пентагон переводит ВСУ на ручное управление. Последний американский генерал прибыл в Киев, чтобы принести победу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ed Red
Когда дело дойдет до капитуляции Киева, то  нас ждет удивительный и грандиозный, по последствиям, спектакль, когда выяснится, что без руководства США Украина вполне имела шанс обойтись без особых последствий войны, но &quot;помощь &quot; США обеспечила и гарантировала их поражение. Их, США, забили тапками во Вьетнаме и Афгане, в Ираке они отрисовались серийными убийцами-маньяками, помешанными на хищении исторических ценностей. Ай да картинка, не факт, что с такими достоинствами можно продолжить свое существование.
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх