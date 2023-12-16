Последний американский генерал для Киева: От него отвернулись даже бойцы ВСУ

Ed Red

Когда дело дойдет до капитуляции Киева, то нас ждет удивительный и грандиозный, по последствиям, спектакль, когда выяснится, что без руководства США Украина вполне имела шанс обойтись без особых последствий войны, но "помощь " США обеспечила и гарантировала их поражение. Их, США, забили тапками во Вьетнаме и Афгане, в Ираке они отрисовались серийными убийцами-маньяками, помешанными на хищении исторических ценностей. Ай да картинка, не факт, что с такими достоинствами можно продолжить свое существование.