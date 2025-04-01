Партия открыла в Иркутской области пять новых местных отделений

В Иркутской области партия «Новые люди» открыла сразу пять местных отделений. Теперь прийти с обращением и узнать больше о работе «Новых людей» в Приангарье можно не только в самом Иркутске, но в Черемхово, Осе, Слюдянке, Тулуне и Нижнеудинске.