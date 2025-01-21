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Юный шахматист: 500 тыс. в год на обучение и соревнования под крылом ФШР

Юный шахматист: 500 тыс. в год на обучение и соревнования под крылом ФШР

Федерация шахмат России инвестирует 500 тыс. рублей в год в подготовку одного юного шахматиста. Расходы включают услуги тренеров и участие в турнирах.

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