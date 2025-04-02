15 новых миллиардеров из России вошли в список Forbes, сообщается на сайте издания. В настоящее время Россия находится на пятом месте по количеству прироста тех, чье состояние превышает миллиард долларов.
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