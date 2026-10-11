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За рулем

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Представлен красивый рестомод на базе легендарной Хонды

Представлен красивый рестомод на базе легендарной Хонды

Тридцать шесть лет Honda не выпускала спорткар, который мог бы потягаться с оригинальной NSX. Терпение у JAS Motorsport, судя по всему, закончилось – и она решила все сделать своими руками.

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