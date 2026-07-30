Российские хоккеисты пропустят чемпионат мира 2027 года

Национальная команда России по хоккею не примет участие в мировом первенстве 2027 года. Руководство Международной федерации хоккея (IIHF) сообщило о запрете на выступление отечественных спортсменов в соревнованиях на весь 2027 год.
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