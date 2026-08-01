Минтранс изменит правила для электросамокатов и СИМ

Минтранс готовит новые правила для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Поправки должны устранить ситуацию, когда некоторые владельцы мопедов используют пробелы в ПДД и ездят без прав, выдавая свой транспорт за СИМ.
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