Крутой облом

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Рецепт "вкусного" супа от мужа)

Рецепт "вкусного" супа от мужа)

      Всем приветики)) Не буду медлить начну рассказ сразу: мой муж учится заочно и когда он уезжает на учёбу в другой город,готовить приходится ему самому (ну и другие дела:глажка,стирка естественно тоже,но не об этом речь,речь именно о готовке)).

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Leon17 Влад
А можно для теток отдельную ветку? Юмор у них какой то.... туповатый... Не смеяться хочется , а плакать. Не обнимая.
Елена
Надеюсь, вы имели в виду теток-модератов, ведь именно они выбирают, что опубликовать...., иначе вы оскорбляете всех читательниц, которые тоже не в восторге от сих, как бы помягче - творческого недержания!😠

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