Рецепт "вкусного" супа от мужа)

Всем приветики)) Не буду медлить начну рассказ сразу: мой муж учится заочно и когда он уезжает на учёбу в другой город,готовить приходится ему самому (ну и другие дела:глажка,стирка естественно тоже,но не об этом речь,речь именно о готовке)).