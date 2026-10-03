На воду вышли сапы, байдарки, лодки-драконы, викинги, ялы, академические лодки, рафты, слаломные байдарки и каноэ, надувные лодки и не только.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Милонов раскритик...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым