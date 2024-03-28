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Андрей Панов стал исполняющим обязанности губернатора Кузбасса

Андрей Панов стал исполняющим обязанности губернатора Кузбасса

В новой роли и.о. губернатор подписал постановление.Андрей Панов, который является заместителем губернатора Кузбасса по топливно-энергетическому комплексу, транспорту и экологии, стал исполняющим обязанности губернатора Кузбасса.

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