Андрей Панов стал исполняющим обязанности губернатора Кузбасса

В новой роли и.о. губернатор подписал постановление.Андрей Панов, который является заместителем губернатора Кузбасса по топливно-энергетическому комплексу, транспорту и экологии, стал исполняющим обязанности губернатора Кузбасса.
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