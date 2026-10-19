Известия ЦБ зафиксировал усиление нехватки работников в ряде регионов из-за законодательных ужесточений в найме мигрантов.
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Платите людям. ЗАРПЛАТУ, а не пособие для выживания.
И не будет дефицита кадров.
Не надо нам по ушам ездить нехваткой мигрантов.
Вот и прошел месяц после выборов. И наши предвыборные обещалкины успешно позабывали все свои обещания! Началась мигрантская новая песня о старом. Я уверен что Народ России не против наёмных рабочих. Но послушайте. Может всё таки приглашать к нам на работу ДИСЦИПЛИНИРОВАННЫХ работников ( скажем из Северной Кореи), а не этих СРано азиатских и кавказких первобытных обезьян! Но УВЫ, затулло получил то о чём мечтал (замечу партия ЕР) результат, лоббио разворачивает крылья. Ну что же, ЖДЁМ-С. Толи ещё будет.
ПОЧЕМУ ЭТОЙ ТЕМОЙ ЗАНИМАЕТСЯ ЦБ.
Коню понятно что в нынешние времена экономики бизнесменам нужна ПРИБЫЛЬ, которая в немалой части зависит от зарплаты наёмного труда. Поэтому бизнесмены и начинают стонать и причитать что коренному жителю чуть больше надо платить чем мигранту. В это и есть весь сыр бор и базар.