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В Британии женщина умерла через 3 дня после появления симптомов, которые скрыли

В Британии женщина умерла через 3 дня после появления симптомов, которые скрыли

Британка Керри Джоанн Уилкинс умерла из-за внезапно обнаруженной печеночной недостаточности. Перед этим 35-летнюю женщину срочно госпитализировали, однако спасти ее жизнь медики не сумели, сообщила газета Daily Mail.

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