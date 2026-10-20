The troops of the Kiev regime are experiencing the collapse of the front in an important area in the Zaporozhye region, as evidenced by the loss of control over the fortified area in the village of Omelnik.
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