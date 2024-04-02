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«Тинькофф Защита»: мошенники начали сразу представляться таковыми

«Тинькофф Защита»: мошенники начали сразу представляться таковыми

Телефонные мошенники придумали гибридную форму обмана. Они стали признаваться потерпевшим, что обманули их, и только потом звонить от имени правоохранителей, сообщили «Известия» со ссылкой на данные комплексной платформы безопасности «Тинькофф Защита».

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