Куда девать клеща, или Что делать, если к вам присосались

Безусловно, все мы наслышаны об опасностях, связанных с клещами. Поэтому страх перед этими паразитами закономерен, и нет ничего удивительного, что, увидев кровососа на своём теле, мы испытываем гамму самых неприятных чувств, а порой и настоящую панику.
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