Три сухогруза и контейнеровоз, перевозившие грузы военного и двойного назначения для ВСУ, поражены беспилотниками "Герань" в акватории Чёрного моря, сообщило Минобороны России в четверг, 22 октября 2026 года.
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