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Вода на Марсе в жидком виде оставалась гораздо дольше, чем думали ранее. Китайский марсоход обнаружил доказательства

Вода на Марсе в жидком виде оставалась гораздо дольше, чем думали ранее. Китайский марсоход обнаружил доказательства

Китайский марсоход «Чжужун» обнаружил следы водной эрозии марсианской почвы на месте своей посадки. Это значит, что вода оставалась на Марсе в жидком виде гораздо дольше, чем думали ранее.

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