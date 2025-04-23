Инстасамка в откровенном наряде снялась с раздвинутыми ногами

Политика как она есть

Российская рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, показала фото в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 5,4 миллиона подписчиков.