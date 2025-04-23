Политика как он...
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Политика как она есть

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Инстасамка в откровенном наряде снялась с раздвинутыми ногами

Инстасамка в откровенном наряде снялась с раздвинутыми ногами

Российская рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, показала фото в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 5,4 миллиона подписчиков.

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